Doğu'da Turizm Patlaması Olacak"

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, "Doğu'da çok büyük bir turizm patlaması olacak. Dünyanın her tarafından bu coğrafyaya insanlar akın akın gelecek." dedi.

Terör saldırıları nedeniyle turizm sektörünün büyük zarar gördüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, tesis edilen huzur ortamıyla adeta kabuğunu kırdı.

Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi ve kültürel varlıkları, zengin mutfağı ve Anadolu'nun geleneksel misafirperverliğiyle ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, sağlanan huzurun ardından yeniden büyük ilgi görüyor

Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, Adıyaman ve Kilis gibi Türkiye'nin önemli kültür ve tarih hazinelerini bünyesinde barındıran illerin bulunduğu bölgede terörle mücadelede sağlanan başarıyla turist sayısında büyük artış kaydedildi.

Tarihe yolculuk yapmak isteyenlerin rotalarını yeniden çevirdiği bölge, turizmle adından söz ettirmeyi hedefliyor.

"Herkesi bekliyoruz"

Yalçın Kurt, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağlanan huzur ortamının kültür turizmine büyük etkisinin olduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ilgi gösterdiğine işaret eden Kurt, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun destinasyonu, dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan çok zengin kültür varlıklarına sahip. Turlara katılmak için bizlere başvuruyorlar. Bölgeyi huzur ortamı ile gönül rahatlığıyla ziyaret edebilirler. Herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarla tesis edilen huzurla bölgede turizmde çok ciddi bir hareketlilik beklendiğine işaret eden Yalçın Kurt, "Devletimiz son derece güçlüdür. Huzuru sağlamıştır, bundan sonra da sağlayacaktır. Bu sayede insanımız, bölgemiz, dostluk, sevgi ve barış kazanacak." ifadelerini kullandı.

"Turizm patlaması olacak"

Kurt, bölgeye geçmişte bulunmayan 5 yıldızlı oteller, yollar ve hava alanlarının yapıldığını, her alanda büyük gelişme olduğunu vurgulayarak, bölgede son derece güzel bir ortam bulunduğunu aktardı.

"Göreceksiniz çok büyük bir turizm patlaması olacak. Dünyanın her tarafından bu coğrafyaya insanlar akın akın gelecek." diyen Yalçın Kurt, bölge için hedeflerin barış ve sevgi ortamında daha da gelişeceğini dile getirdi.

Kurt, bölgenin Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Van ile ziyaretçilere çok farklı bir turizm destinasyonu sağlayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğu, bundan sonra en güzel turizm destinasyonları ile anılacak. Buradaki çeşitlilik dünyanın hiçbir yerinde yok. Gastronomi de tarih de dostluk da barış ve kardeşlik de burada. Herkesi Doğu'ya davet ediyoruz. Çok memnun kalacaklar, hayatları boyunca unutamayacak ve başkalarına da tavsiye edecekler."

"Terörizm bitti, bölgeye huzur geldi"

İstanbul'dan eşi ile gezmek için gelen Cesur Ömeroğlu, gönül rahatlığı ile bütün bölgeyi gezdiklerini söyledi.

Bölgenin hep terör saldırılarıyla anıldığını, bu algının kırılması gerektiğini vurgulayan Ömeroğlu, şöyle konuştu:

"Bize buralar çok iyi tanıtılmamıştı. Hep terör olayları ile gündeme geliyordu. Hal böyle olunca buraya bakış açısı da değişiyor. Eşim İstanbullu, ben Siirtliyim. Eşim ilk tanıştığımızda buralara gelememişti, bazen de korkarak gelmişti. Bir haftadır bütün bölgeyi gezdik. 2 sene önce hep terörizm vardı, bir yere rahat gidip gelemezdiniz ama şimdi her yeri geziyoruz. Terörizm bitti, bölgeye huzur geldi."

Yasemin Ömeroğlu da bu geziyle bütün ön yargılarından kurtulduğunu dile getirdi.

Bölgenin tarihine ve kültürüne hayran kaldığını aktaran Ömeroğlu, "Mükemmel bir yer. Herkesin gelip, Doğu'yu görmesi gerekiyor. İnsanları çok sıcak. Asıl güvenli yer Doğu." ifadelerini kullandı.