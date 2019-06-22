Doğu'da teşvikli yatırım rekabeti

Doğu Anadolu Bölgesinde Malatya, Erzurum, Elazığ ve Van illeri arasında teşvikli yatırım rekabeti hız kazandı. 18 yılda 3 bin 622 teşvikli yatırımın yükseldiği 14 illi bölgede Erzurum 407 yatırımla ilk üç arasında yer alırken, ilin teşvikli yatırım sayısı bölge toplamında yüzde 11.13 gibi ciddi bir oran gösterdi.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mart 2019 verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesinde mart ayında 26 bölgesel,5 genel olmak üzere 31; bu yılın ilk üç ayında 53 bölgesel, 14 genel, toplam 67, 2001-2019 yılları arasında ise bin 596 bölgesel, 2 bin 221'i genel toplam 3 bin 622 yatırım teşvik kapsamında kaydedildi. Bölgede teşvikli yatırım tutarı 36.9 milyara çıktı,

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ MART DÖNEMİ

Bölgede mart ayında 26 bölgesel, 5 de genel kategoride 31 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 213 milyon, genel yatırımlar için 86 milyon olmak üzere toplam 300 milyonluk harcama gerçekleşti. Bölgesel yatırımlar kapsamında 2 bin 11, genel bazlı yatırımlarda ise 76 olmak üzere toplam 2 bin 87 kişilik iş alanı oluşturulduğu bildirildi.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ OCAK-MART DÖNEMİ

Doğu Anadolu Bölgesinde 2019'un ilk üç ayında 53 bölgesel, 14 genel, toplam 67 yatırıma teşvik belgesi verildi. Bölgesel yatırımlar için 373 milyon, genel yatırımlar için 218 milyon, toplam 591 milyonluk harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 4 bin 449, genel yatırımlarda 719 olarak toplam 5 bin 168 kişiye iş kapısı açıldı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2001-2019 DÖNEMİ

Doğu Anadolu Bölgesinde 2001-2019 yılları arasında teşvik belgesi alan yatırımlar için de bölgesel yatırım payı yüzde 44.0 oldu. DOSİAD analizlerine göre bölgede 18 yılda bin 596 bölgesel, 2 bin 21 genel yatırım teşvik kapsamına dahil edildi. Bölgesel teşvikli yatırımlar için 12.4 milyar, genel bazlı teşvikli yatırımlar için ise 20.2 milyar TL tutarında harcama yapıldığı bildirildi. Bölgesel yatırımlarda 93 bin 170, genel yatırımlarda ise 35 bin 623 kişilik istihdam hacmi oluşturuldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA