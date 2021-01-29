Doğu'da soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Erzincan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Erzincan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışının beyaz örtüyle kapladığı Erzurum'da bir süredir etkili olan soğuk havanın etkisiyle şehir merkezindeki çeşmeler, şadırvanlar, kırsaldaki dere ve nehirler buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü Erzurum'da, belediye ekipleri yollarda buz ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu