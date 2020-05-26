Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derce altında seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derce altında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derecenin altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar doğu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 2, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 3, Erzincan'da 8, Iğdır'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 24, Erzincan'da 22, Ağrı ve Kars'ta 21, Erzurum'da 19, Ardahan'da 16 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA