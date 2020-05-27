Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak
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Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak
27.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:49

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah ve gece saatlerinde az bulutlu, öğle saatlerinde ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 5, Ağrı'da 6, Erzurum ile Erzincan'da 7, Tunceli'de 10 ve Iğdır'da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Iğdır'da 29, Tunceli'de 28, Erzincan 25, Ağrı'da 24 ve Ardahan, Erzurum ile Kars'ta 23 derece olacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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