Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Erzurum ve Kars'ta 26, Tunceli'de 28, Erzincan'da 30, Iğdır'da 31, Ağrı'da 27, Ardahan'da 24 derece olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 4, Kars'ta 3, Ağrı'da 5, Erzurum'da 7, Erzincan'da 12, Tunceli 10 ve Iğdır'da 11 derece ölçüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA