Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor
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Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor
29.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:51

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Ağrı'da 10, Erzurum ve Erzincan'da 12, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklık ise Iğdır ve Erzincan'da 33, Ağrı'da 28, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 24 derece olacak.

Kaynak: AA

Manşet

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