Doğu'da sıcaklık sıfırın altına düştü

14.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:51

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta eksi 10, Erzurum ve Iğdır'da eksi, Ağrı'da eksi 6, Erzincan'da sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 17, Iğdır'da 15, Kars ve Ardahan'da 12, Erzurum ve Ağrı'da 13 derece olacak

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Yalnız Çam'da sıfırın altında 11 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan havalimanında 17,6 derece oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA