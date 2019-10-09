Doğu'da sıcaklık mevsim normallerinde

09.10.2019 10:00

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 6, Ardahan'da 7, Kars ve Erzurum'da 8, Erzincan'da 11 ve Iğdır'da 12 derece ölçüldü.



Bölgede günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 26, Ağrı'da 23, Kars ile Erzurum 20 ve Ardahan'da 18 derece olacak.

Kaynak: AA