Doğu'da sıcaklık mevsim normallerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 8, Erzurum'da 10, Erzincan'da 14, Ağrı'da 15, Tunceli'de 17, Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 35, Iğdır'da 34, Erzincan'da 33, Ağrı'da 31, Erzurum ve Kars'ta 29, Ardahan'da 24 derece olacak.

Kaynak: AA