Doğu'da Sağanak Yağış Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan, Erzurum ve Ağrı'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla yüksek kesimlerinin karla karışıkyağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan ve Ağrı'nın güney kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Bölge genelinde devam eden sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı yerlerde meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı, ayrıca yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmekte. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA