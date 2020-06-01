Doğu'da normalleşme süreciyle kentlerde hareketlilik yaşandı
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Doğu'da normalleşme süreciyle kentlerde hareketlilik yaşandı

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta normalleşme sürecine geçilmesiyle hareketlilik yaşandı.

Doğu'da normalleşme süreciyle kentlerde hareketlilik yaşandı
01.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:30

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta normalleşme sürecine geçilmesiyle hareketlilik yaşandı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Kent merkezinde kafe, restoran ve birçok iş yeri yeniden açılırken, iş yeri sahiplerinin sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ettikleri görüldü.

Vatandaşların da tedbirlere dikkat ederek alışveriş yaptıkları gözlendi.

Restoran sahibi Ekrem Dağeren, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 aydır iş yerinin kapalı olduğu belirterek, "Normalleşme süreciyle iş yerimizi açtık. İş yerimizde sosyal mesafe ve maske kullanımına önem veriyoruz. Maskesiz müşterilerimizi iş yerine almıyoruz. Masa oturma düzenine ise 1,5 metre mesafe aralığı bıraktık. " dedi.

Zeugma Mozaik Müzesi kapılarını açtı

Gaziantep'te, dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında bulunan Zeugma Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı.

Tedbirler kapsamında, bilet gişesinden içerideki alanlara kadar birçok bölümde sosyal mesafe çizgilerinin oluşturulduğu müzede, dokunmatik ekranlar da kapatılıp "lütfen dokunmayın" yazılı levhalar asıldı.

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ziyaretçilerin gelmeye başladığını ve ziyaretçi sayısında kademeli olarak artış beklendiğini vurguladı.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanla dünyanın en büyük mozaik müzelerinden birisi olduklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Gaziantep kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kentimiz. Buradaki müzemiz, dünyadaki en büyük müzelerden birisidir, 3 bin metrekare büyüklüğündeki mozaikleri ile ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelmektedir. Kapalı olduğumuz süre boyunca müzenin ilaçlanması, hijyen kuralları çerçevesinde dezenfekte işlemlerimizi yaptık. Bu virüsün ziyaretçilerimiz ve personellerimiz arasında yayılmasını engellemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Ziyaretçilerimiz normalleşmeyle birlikte kademeli olarak artacaktır, diye düşünüyoruz."

Kilis

Kilis'te, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoran ve kafeler, normalleşme süreci çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları çerçevesinde hazırlıklarını tamamlayan restoran, kafe, pastane, kıraathane ve çay bahçesi işletmecileri, gerekli tedbirleri alarak dükkanlarını açtı.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yeniden dizayn edilen işletmeler dezenfekte edilerek, uzun bir aranın ardından müşterilerini kabul etmeye başladı.

Kafe işletmecisi İbrahim Karafakıoğlu, yaptığı açıklamada, uzun süre sonra müşterileri yeniden ağırlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Restoran işletmecisi Erdoğan Aktaş da yeniden açtığı iş yerinin önünde vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başladı.

İşletmecilerden Lokman Bozdoğan, yaptığı açıklamada, "yeni normal"e göre iş yerlerini açtıklarını anlatarak, "Hijyen, dezenfektan ve sosyal mesafe, masa aralıkları ayarlandı. İşletmemiz de hem Kovid-19 hem de hijyen açısından haşerelere karşı ilaçlandı. Müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan birçok mekan, yeniden hizmete girdi.

Şehir merkezindeki lokantalar, kafeler, restoranlar ve daha bir çok iş yeri, normalleşme süreciyle kapılarını yeniden açtı.

Vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin temizlik, mesafe ve maske kurallarına riayet ettiği görüldü.

Lokantacı İbrahim Çağdaş, uzun süredir müşterilerine paket servisle hizmet verdiğini söyledi.

İş yerinde mesafe kuralları çerçevesinde yeni düzenlemeye gittiklerini belirten Çağdaş, "Vatandaşımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Kısa süre içerisinde yeni normal düzene alışacağımızı tahmin ediyorum. İnsanlarımız eskisi gibi kalabalık ortamlara girmemeye özen gösteriyor." dedi.

Malatya

Malatya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başladı.

Şehir merkezindeki çoğu iş yeri, normalleşme süreciyle kapılarını yeniden açtı.

Vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyduğu görüldü.

Çay ocağı işleten Vahap Yiğit, yaptığı açıklamada, normalleşme süreci kapsamında işletmesini açarak faaliyete başladığını söyledi.

İş yerinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gerekli önlemleri aldığını anlatan Yiğit, normalleşme sürecine geçtikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Restoran işletmecisi Ramazan Doğru ise gerekli önlemleri alarak faaliyete başladıklarını aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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