Doğu'da kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor
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Doğu'da kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor.

Doğu'da kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor
02.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:05

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un doğusu ile Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ile Ardahan çevrelerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde rüzgar, güney ve güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli esecek. Rüzgarın yer yer saatte 40-70 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 6, Erzurum'da 7, Ağrı'da 8, Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Iğdır'da 30, Erzincan'da 26, Ardahan'da 24, Ağrı'da 23, Erzurum ve Kars'ta 22 derece olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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