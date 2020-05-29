Doğu'da kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor Doğu Anadolu Bölgesi genelinde kuvvetli rüzgar, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ardahan'da ise sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde kuvvetli rüzgar, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ardahan'da ise sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Kars, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 9, Kars ve Ardahan'da 10, Erzurum'da 13, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Iğdır'da 31, Erzincan'da 28, Ağrı'da 26, Ardahan ve Erzurum'da 24, Kars'ta 23 derece olması bekleniyor.

Bölgede etkili olacak kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Kaynak: AA