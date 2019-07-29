Doğu'da kurban pazarlarında hareketlilik

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı ve Ardahan'da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında hareketlilik arttı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ağrı Hayvan Borsası'na giden vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvan almaya başladı.

Kurbanlık almak için sabahın erken saatlerinde hayvan pazarının yolunu tutan vatandaşlarla, kurbanlıklarını satmak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Besicilerden Ömer Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylada besledikleri büyükbaş hayvanları satmak için hayvan pazarına geldiklerini söyledi.

Hayvan fiyatlarının uygun olduğunu ve vatandaşların ucuza et yiyeceğini ifade eden Aslan, "80 büyükbaş kurbanlık hayvanla pazara geldim. Çoğunu sattık geriye 15 tane kaldı, hayırlısıyla onları da satacağız. Piyasa geçen seneye göre daha uygun. 800 kilogram olan simental cinsi bir hayvana 16 bin lira istiyoruz. 14 bin lira verdiler, vermedik." diye konuştu.

Besicilerden Engin İlanko da kurbanlıkları satmaya başladıklarını, bayram gününe kadar hareketliliğin devam edeceğini belirtti.

Besici Bahadır Taşdemir de yol masrafı nedeniyle bu yıl batı illerine kurbanlık hayvan götürmediklerini, hayvanlarını kentte satışa çıkardıklarını aktardı.

Ardahan

Ardahan'da da haftanın ilk günü hayvan pazarlarında hareketlilik gözlendi.

Hayvanlarını batı illerine götüremeyen besiciler, Atatürk Mahallesi'ndeki hayvan pazarında kurbanlıklarını satışa çıkardı.

Yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarında vatandaşlar ile besiciler pazarlık yapıyor.

Ardahan Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, kentte cuma gününden itibaren il dışına kurbanlık sevklerin başladığını belirterek, "Cuma ve hafta sonu sürekli sevk işlemleri gerçekleşti. Bu yıl beklenen 14 bin büyükbaş, 6 bin ise küçükbaş kurbanlık. Kurbanlıkların bölgemiz ekonomisi için iyi gelir olması temennisindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA