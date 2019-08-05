Doğu'da kurban pazarlarında bayram öncesi yoğunluk

Türkiye'de hayvan varlığı açısından öne çıkan illerden Erzurum, Kars ve Ardahan'da Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarlarındaki hareketlilik arttı.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'na sabahın erken saatlerinde gelen yüzlerce besici, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını satmaya çalışıyor.

Bayram dolayısıyla hareketliliğin her geçen gün arttığı pazarda il merkezinin yanı sıra ilçelerden getirilen kurbanlıkların satılması sırasında besiciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Erzurumlu besici Arap Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban pazarındaki hareketliliğin gün geçtikçe arttığını belirterek, "Pazardaki durum şu an için çok iyi, yoğunluk son günlerde artıyor. Kurbanlık satışlarından memnunuz. Özellikle büyükbaş hayvan satışlarından yana beklentimiz iyi yönde. Tüm besicilerin getirdikleri kurbanlıkları satacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Ardahan

Ardahan'da da besiciler ile uygun fiyata kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Kurbanlıkların satıldığı alanlara gelenler, bütçelerine uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvan almaya çalıştı.

Besicilerden Mehmet Kaya, geçen yıl 180 küçükbaş kurbanlık sattığını, bu yıl henüz o rakama ulaşamadığını ancak son günlerde satışların artacağına inandığı söyledi.

Kentin Atatürk Mahallesi'ndeki hayvan pazarı önünde stant kuran İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Toplum Destekli polisler sahte para konusunda vatandaşları uyararak broşür dağıttı.

Kars

Kars'ta da sabahın erken saatlerinde Kars-Ardahan kara yolu üzerindeki hayvan pazarına kurbanlıklarını getiren besiciler, satış yapmaya çalıştı.

Hayvanlarını yüksek fiyata satmak isteyen besiciler ve bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yapıldı.

Kars Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş, Kars'tan ülkenin birçok iline hayvan sevkiyatı yapıldığını belirterek, "Kurbanlıklarımız yeterli sayıda, hiçbir sıkıntımız yok. Kurbanlıkların fiyatları ucuz. il geneli ve çevre illerden gelen vatandaşlarımız var. İnşallah bereketli bir dönem olur." diye konuştu.

Durmuş, Kars'ta kurbanlık fiyatlarının uygun olduğunu vurgulayarak, bayrama doğru fiyatların artma ihtimaline karşın vatandaşlara kurbanlıklarını önceden almaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA