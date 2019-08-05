Doğu'da kurban pazarlarında bayram öncesi yoğunluğu
Polislerin sahte para konusunda vatandaşa broşür dağıtması Ardahan'da hayvan pazarından görüntü Kurbanlık alanların kurbanlıklarını araçlara yüklemesi Hayvan pazarından genel görüntü - ArdahanArdahan'da da besiciler ile uygun fiyata kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.
Polislerin sahte para konusunda vatandaşa broşür dağıtması
Ardahan'da hayvan pazarından görüntü
Kurbanlık alanların kurbanlıklarını araçlara yüklemesi
Hayvan pazarından genel görüntü
- Ardahan
Ardahan'da da besiciler ile uygun fiyata kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.
Kurbanlıkların satıldığı alanlara gelenler, bütçelerine uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvan almaya çalıştı.
Besicilerden Mehmet Kaya, geçen yıl 180 küçükbaş kurbanlık sattığını, bu yıl henüz o rakama ulaşamadığını ancak son günlerde satışların artacağına inandığı söyledi.
Kentin Atatürk Mahallesi'ndeki hayvan pazarı önünde stant kuran İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Toplum Destekli polisler sahte para konusunda vatandaşları uyararak broşür dağıttı.