Doğu'da kurban pazarlarında bayram öncesi yoğunluğu

Polislerin sahte para konusunda vatandaşa broşür dağıtması

Ardahan'da hayvan pazarından görüntü

Kurbanlık alanların kurbanlıklarını araçlara yüklemesi

Hayvan pazarından genel görüntü

- Ardahan

Ardahan'da da besiciler ile uygun fiyata kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Kurbanlıkların satıldığı alanlara gelenler, bütçelerine uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvan almaya çalıştı.

Besicilerden Mehmet Kaya, geçen yıl 180 küçükbaş kurbanlık sattığını, bu yıl henüz o rakama ulaşamadığını ancak son günlerde satışların artacağına inandığı söyledi.

Kentin Atatürk Mahallesi'ndeki hayvan pazarı önünde stant kuran İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Toplum Destekli polisler sahte para konusunda vatandaşları uyararak broşür dağıttı.

Kaynak: AA