Doğu'da koronavirüse karşı "evde kal" anonsları yapılıyor
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Doğu'da koronavirüse karşı "evde kal" anonsları yapılıyor

Bingöl, Siirt ve Elazığ'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara evde kalmaları için anonslarla uyarı yapılıyor.

23.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:41
Doğu'da koronavirüse karşı 'evde kal' anonsları yapılıyor

Bingöl, Siirt ve Elazığ'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara evde kalmaları için anonslarla uyarı yapılıyor.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayanları polis ve zabıta ekipleri ikazda bulunarak evlerine gönderiyor.

Bazı müftülüklerce de merkezi sistemle okunan ezanın ardından vatandaşlara anonslarla uyarıda bulunuluyor.

Anonslarda, "Lütfen zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Evlerinizde kalmanız sizler ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemli." ifadeleri kullanılıyor.

Bingöl

Bingöl'de Genç Caddesi'nde zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda yaptıkları anonslarla 65 ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin dışarı çıkmalarının kısıtlandığını hatırlatarak, diğer vatandaşlara da evde kalmaları uyarısı yapıyor.

Ekipler, sokakta tespit ettikleri 65 ve üzeri vatandaşları gerekli uyarının ardından evlerine gönderiyor.

Bingöl İl Müftülüğü ise merkezi sistemle ezan okunmasının ardından anonsla vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunuyor.

Valilik bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince evden çıkmaları kısıtlanan 65 ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları evlerine ulaştırılıyor.

Siirt

Siirt'te tedbirler çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaması konusunda uyarılar sürüyor.

Valilik koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Siirt Belediyesi ekiplerince araçlardan, cami ve belediye hoparlörlerinden anons yapılarak vatandaşlara ikazda bulunuluyor.

Jandarma ekiplerince köy muhtarları ve güvenlik korucularının cep telefonlarına gönderilen mesajlarla da, "Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Valilikçe Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğu" belirtilerek, 112, 155 ve 156 acil irtibat numarasından ulaşılabileceği bildiriliyor.

Jandarma ekipleri ayrıca köyleri gezerek vatandaşları bilgilendiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yoğunluğun yaşandığı Güres Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere kent merkezinin farklı noktalarında araçlardan "evde kalın" uyarıları yapıyor.

Vatandaşlardan Mehmet Şükrü Uras, Valilik öncülüğünde kamu kurumlarının aldığı önlemlerin hayati önem taşıdığını belirterek, tedbirlere büyük oranda uyulduğunu aktardı.

Uras, vatandaşların yapması gereken şeyin zorunlu olmadıkça evden çıkmamak olduğunu dile getirerek, "Çünkü en güvenilir yer evdir." dedi.

İbrahim Hamit Bedük de ülkede virüs salgınına karşı çok ciddi tedbirler alındığını anlatarak, uyarıların dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Uyarıların titizlikle sürdüğünü dile getiren Bedük, "Belediye, emniyet, jandarma anons yapıyor. Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere sağlıkçılara ve bu tedbirleri ve destekleri sağlayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Elazığ

Elazığ'da yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri tarafından karşılanıyor.

Ekipler, park ve bahçelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları bilgilendirip kısıtlamaya uymayanları araçla evlerine bırakıyor, 155 hattından yardım isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kronik rahatsızlığı bulunan 51 yaşındaki Cuma Kaplan, kurallara uyduğunu, evden dışarı çıkmadığını söyledi.

İhtiyaçlarını 155 hattını arayarak polis ekiplerine bildirdiğini ifade eden Kaplan, "Devletimiz bu sıkıntılı süreçte bize evde kalın diyor ama hep yanımızda. Hiçbir eksiğimiz kalmıyor. Ne isteğimiz varsa yerine getiriliyor, bizi mağdur etmiyorlar. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. 155'i aradım, ihtiyacım vardı, getirdiler. Tüm eksikliklerimi giderdiler. Allah devletimizden, polisimizden razı olsun." şeklinde konuştu.

65 yaşındaki Cumalı Bahçeli de yaşanan bu sıkıntılı süreci daha sağlıklı atlatabilmek için devletin aldığı tedbirlere uyduğunu ifade etti.

Evde tek yaşadığını anlatan Bahçeli, "Allah devletten razı olsun, ihtiyaçlarımızı karşılıyor. 155'i aradım, ihtiyaçlarım vardı. Sağ olsunlar polislerimiz ihtiyaçlarımı tedarik etti. Allah razı olsun. Ülkemiz bu sıkıntıdan kurtulur inşallah." ifadelerini kullandı.

Eşini doktora götürmek için dışarı çıkan 70 yaşındaki Melek Öncü de polislerin kendilerini eve bıraktığını aktardı.

Ekiplerin kendilerini bilgilendirdiğini anlatan Öncü, "Bundan sonra ihtiyacımız olduğunda polisleri arayacağız. Artık dışarı çıkmayacağız." diye konuştu.

Doğu'da koronavirüse karşı 'evde kal' anonsları yapılıyor

Kaynak: AA

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Doğu'da koronavirüse karşı "evde kal" anonsları yapılıyor

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