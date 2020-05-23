Doğu'da kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da sokaklar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da sokaklar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Ramazan Bayramı arefesi olan yasağın ilk gününde Erzurum'da gıda satışının yapıldığı market ile fırınların bulunduğu yerlerde az da olsa insan hareketliliği görüldü.

Alışverişe çıkan vatandaşlar, Cumhuriyet, Bankalar, Terminal ve Yoncalık caddelerinin yanı sıra Havuzbaşı Kent Meydanı, Yakutiye Kent Meydanı ile Tebrizkapı ve Erzincankapı semtlerinde kısmen yoğunluk yaşanmasına sebep oldu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aldıkları sıkı tedbirler kapsamında sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların alışverişlerini yaptıktan sonra evlerine dönmeleri için anons yaptı.

Ana cadde ve bağlantı noktalarına bariyer kurarak araç geçişlerine kontrollü izin veren ekipler, yoğunluk yaşanan bölgelerde vatandaşların maske ve eldivensiz dışarı çıkmamaları için uyardı.

Kars

Kars'ta yeni tip Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyuyor.

Sessizliğin hakim olduğu kentte caddeler, sokak hayvanlarına kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli noktalarından olan Cumhuriyet Meydanı, Faikbey Caddesi, Kazım Karabekir Paşa Caddesinden uygulama yaptı.

Kentin birçok noktasında denetimlerini sıklaştıran güvenlik güçleri, vatandaşları ve trafiğe çıkan araçları durdurarak izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Ardahan

Ardahan'da kısıtlama uyan vatandaşlar, cadde ve sokakları boş bıraktı.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı noktalarda şerit çekildiğini belirterek, "Bu tedbirler, vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği için uygulanıyor. Amacımız sağlıklı ve güvenli bir gelecek vatandaşımıza sunmaktır. Özellikle bugün tüm birimlerimizdeki arkadaşlarımız görev aldı. Şu an bütün cadde ve sokaklarda arkadaşlarımız mevcut." dedi.

Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Hayal, çalışmaları bizzat yerinde incelediğini sözlerine ekledi.

Erzincan

Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında Erzincan'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sessizliğin hakim olduğu kentte caddeler, sokak hayvanlarına kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli noktalarından olan Cumhuriyet Meydanı, Fevzipaşa, Halitpaşa, Ordu ve 13 Şubat caddeleri ile kentin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı.

Kentin birçok noktasında denetimlerini sıkılaştıran güvenlik güçleri, vatandaşları ve trafiğe çıkan araçları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

Vefa Sosyal Destek ekipleri ise yardım isteyen vatandaşlara kent genelinde destek oluyor.

Iğdır

Iğdır'da da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek yerlerinden Atatürk ve Tansu Çiller caddelerinde, polis ekiplerince uygulama yapıldı.

Neredeyse tüm mahallelerde devriye gezen polisler, anonsla vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları için uyardı.

Tunceli

Tunceli'de 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde devriyelerini artırdı.

Uygulamanın başlaması ile polis ekipleri, sokakta karşılaştıkları vatandaşlara kimlik kontrolü yaparak sokağa çıkma gerekçelerini sordu, kısıtlama uygulamasını hatırlattı.

Ağrı

Ağrı kent merkezi de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.

Kentin en işlek cadde ve sokakları ile mahallelerde uygulama yapan polis, karşılaştıkları vatandaşları kısıtlamayı hatırlatarak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları için uyardı.

İhtiyaçlarını karşılamak için fırın ve marketlere giden az sayıda kişinin de maske taktığı gözlendi.

Eleşkirt ilçesinde de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kaldı.

Kaynak: AA