Doğu'da kışın korkulu rüyası tipi "kar şelalesi" görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu'da kışın korkulu rüyası tipi "kar şelalesi" görüntülendi

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu'da kışın sıklıkla görülen ve yüksek kesimli bölgelerde etkisini gösteren tipinin oluşturduğu "kar şelalesi" kameraya yansıdı.

Doğu Anadolu'da kışın sıklıkla görülen ve yüksek kesimli bölgelerde etkisini gösteren tipinin oluşturduğu "Kar şelalesi" kameraya yansıdı.

Türkiye'de kışın en sert geçtiği bölge olan ve şu sıralar yüksek kesimleri kar yağışından tamamen beyaza bürünen Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Özellikle 2 bin metre rakımın üstündeki bölgelerde rüzgarın etkisiyle neredeyse kış boyunca etkili olan tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

Iğdır'ın Aras Dağları'ndaki yüksek kesimli noktalarda oluşan tipi sırasında tepelerden rüzgarla düşen küçük kar parçacıklarının düşük rakıma doğru akması adeta şelaleyi anımsattı.

Özellikle köy ve şehirler arası yollarda sürücüler ile vatandaşların "korkulu rüyası" tipinin beraberinde getirdiği karların tepe ve yamaçlardan akması Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntülendi.

Doğu'da kışın korkulu rüyası tipi kar şelalesi görüntülendi

Doğu'da kışın korkulu rüyası tipi kar şelalesi görüntülendi

Doğu'da kışın korkulu rüyası tipi kar şelalesi görüntülendi

Doğu'da kışın korkulu rüyası tipi kar şelalesi görüntülendi

Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

 Kırklareli'nde eğitime kar engeli

Kırklareli'nde eğitime kar engeli

 Çanakkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Çanakkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title