Doğu'da kış ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bingöl ve Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl ve Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Her iki kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, Bingöl-Elazığ yolunu ulaşıma açarken kapalı olan diğer kara yollarında ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen