Doğu'da kış ulaşımı olumsuz etkiliyor
18.01.2021 22:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:54
Bingöl ve Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Bingöl ve Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Her iki kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş kara yolu ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri, Bingöl-Elazığ yolunu ulaşıma açarken kapalı olan diğer kara yollarında ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen