Doğu'da kış ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Doğu'da kış ulaşımı olumsuz etkiliyor

18.01.2021 22:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:54
Doğu'da kış ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bingöl ve Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl ve Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Her iki kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, Bingöl-Elazığ yolunu ulaşıma açarken kapalı olan diğer kara yollarında ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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