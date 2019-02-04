Doğu'da Kış Kilis'te Bahar

Kilis'te, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar parklara koştu.

Türkiye genelinde etkili olan kış nedeniyle vatandaşlar, kış ile mücadele ederken, Kilis'te, 2 aydır etkili olan soğuk havanın ardından bugün havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar çarşıya pazara çıktı. Parklarda banklarda oturan vatandaşlar, güneşlenerek, baharı aratmayan havada geziyorlar. Kilis'te, bu yıl önceki yıla oranla yağış miktarı iki katına çıktı. 3 yıldır kuraklıkla boğuşan Kilis'te, yağmurların fazla olması nedeniyle kuraklık tehlikesini atlattı. Bahar havasında dolaşan vatandaşlar, havaların iyi olması nedeniyle güneşi görünce çarşıya çıktıklarını, havanın adeta bahar havası olduğunu ifade ettiler. - KİLİS

Kaynak: İHA