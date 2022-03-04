Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2) - Haberler

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Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

Demirören Haber Ajansı, Volkan Karabağ - Güncel
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Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

TIR'LAR YOLDA KALDI, KAZALAR OLDUKars'ta dün akşam başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü.

TIR'LAR YOLDA KALDI, KAZALAR OLDU

Kars'ta dün akşam başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Kent merkezi beyaza bürünürken, tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Kars-Iğdır yolunda kalan TIR'lar için ekipler çalışma başlattı. Kar yağışı nedeniyle 2 noktada da trafik kazası meydana geldi. Merkezden Şirinköy, Yemençayır, Yaylacık ve Türkmeşen köylerine giden öğretmenlerin taşındığı servis aracı, Dağpınar bölgesinde otomobille çarpıştı. Kazada sadece araçlarda hasar oluştu. Kars-Ardahan yolunda ise 2 araç çarpışırken, 1 kişi yaralandı. Hasar gören araçlar, daha sonra çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Volkan KARABAĞ/ KARS,


Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Güncel

Tragger, Kars, kar, Güncel, Haberler

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