Doğu'da kış - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu'da kış

AA - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karla kaplı yolların iş makineleriyle açılması Bir yetkilinin çalışma hakkında bilgi vermesi Vatandaşların konuşmaları VAN - Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

VAN (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karla kaplı yolların iş makineleriyle açılması

Bir yetkilinin çalışma hakkında bilgi vermesi

Vatandaşların konuşmaları VAN - Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Doğu'da kış

Doğu'da kış

Doğu'da kış

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

 Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title