Doğu'da kış
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karla kaplı yolların iş makineleriyle açılması Bir yetkilinin çalışma hakkında bilgi vermesi Vatandaşların konuşmaları VAN - Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.
VAN (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Karla kaplı yolların iş makineleriyle açılması
Bir yetkilinin çalışma hakkında bilgi vermesi
Vatandaşların konuşmaları VAN - Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.