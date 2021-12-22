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Doğu'da kış

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Kent merkezinin kuşbakışı görüntülenmesi (drone) Karla kaplı araçlar Araçlarını temizleyen vatandaşlar - Bitlis Bitlis'te de 258 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

BİTLİS (AA) - Kent merkezinin kuşbakışı görüntülenmesi (drone)

Karla kaplı araçlar

Araçlarını temizleyen vatandaşlar - Bitlis

Bitlis'te de 258 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek yerleşim yerlerinde yağışın etkili olduğunu belirterek, ekiplerin kapalı yolların açılması için çaba gösterdiğini aktardı.

Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

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