Doğu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kar ve tipi nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'deki 398 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 258 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, kapalı yollarda çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, Bahçesaray'da 30, Başkale'de 17, Çatak'ta 54, Edremit'te 1, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 125, Muradiye'de 5, Saray'da 2 ve Tuşba ilçesinde 11 yerleşim biriminin yolunun kar nedeniyle kapalı olduğu kaydedildi.

Gürpınar ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken belediye ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri araçlarına zincir takmaları yönünde uyardı.

Erciş ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmalarda, dünden bu yana kapalı 82 yerleşim yolu açıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Ekiplerin sadece yolları değil kaldırımları da temizlediğini anlatan Mehmetbeyoğlu, güzel ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktardı.

Bitlis, Hakkari ve Muş

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 79 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Belediye ve Karayolları ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle 32 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 7 köy, 10 mezra, Yüksekova ilçesinde 2 köy, 8 mezra ve Şemdinli ilçesinde 1 köy 4 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta kar yağışı sonucu 29 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: AA