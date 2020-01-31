Doğu'da kardan kapanan 258 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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Doğu'da kardan kapanan 258 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 258 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandığı bildirildi.

31.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:42
Doğu'da kardan kapanan 258 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

, ve 'te kar ve tipi nedeniyle 258 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandığı bildirildi.

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 64 köy yolunun ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür Ümit Kurtkan, kar yağışı ve tipi nedeniyle 64 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yolları açmaya başladıklarını belirtti.

Kent merkezinde kar ve tipi nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Doğu'da kardan kapanan 258 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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