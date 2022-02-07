Doğu'da kara kış, Didim'de bahar - Haberler
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Doğu'da kara kış, Didim'de bahar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Doğu'da kara kış, Didim'de bahar

Aydın'ın Didim ilçesinde hava sıcaklığının yükselmesi ile birlikte vatandaşlar hafta sonunu doyasıya geçirdi.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde hava sıcaklığının yükselmesi ile birlikte vatandaşlar hafta sonunu doyasıya geçirdi. Didim Belediyesi tesislerinden Barış Kafe vatandaşların gözde noktası oldu.

Didim'de hava sıcaklığı hafta sonunda 15 dereceye kadar yükseldi. Türkiye'nin Doğu bölgelerinde yoğun kar yağışının görüldüğü günlerde Didim'de vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı.

Didim Belediyesi ekipleri tarafından temizliği gerçekleştirilen sahillerde vatandaşların spor yaptığı, yabancı turistlerin ise denize girdiği görüldü. Altınkum Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşlar kalabalık oluşturdu.

Didim Belediyesi tarafından yapılan ve işletmesi sürdürülen Barış Kafe 1 ve Barış Kafe 2, hafta sonunu Didim'de geçiren vatandaşların gözde noktası oldu. Aileleriyle beraber tesislere gelen vatandaşlar günlerini doyasıya geçirdi. - AYDIN

Doğu'da kara kış, Didim'de bahar

Doğu'da kara kış, Didim'de bahar

Doğu'da kara kış, Didim'de bahar

Doğu'da kara kış, Didim'de bahar

Doğu'da kara kış, Didim'de bahar

Doğu'da kara kış, Didim'de bahar

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Didim Belediyesi, Türkiye, Aydın, Didim, Yerel, Haber

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