Doğu'da kar yaşamı olumsuz etkiliyor
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Doğu'da kar yaşamı olumsuz etkiliyor

17.01.2021 14:58 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:02

Kars Belediyesi ekiplerinin kar küreme çalışması Karlı ağaçlar - Kars Kars'ta iki gün önce başlayan ve aralıklara devam eden kar nedeniyle şehir merkezi beyaza büründü.

Kars Belediyesi ekiplerinin kar küreme çalışması

Karlı ağaçlar - Kars

Kars'ta iki gün önce başlayan ve aralıklara devam eden kar nedeniyle şehir merkezi beyaza büründü.

Kars Belediyesi ekiplerinin kaldırım ve yollardaki karın temizlenmesi amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor. Ekipler, karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Kentte, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalışıyor.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kar kalınlığı ilçede 35, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 55 santimetre olarak ölçüldü.

Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin önünde ve arabalarının üzerindeki kar yığınlarını temizledi.

Doğu'da kar yaşamı olumsuz etkiliyor
Doğu'da kar yaşamı olumsuz etkiliyor
Doğu'da kar yaşamı olumsuz etkiliyor
Doğu'da kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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