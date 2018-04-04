Doğu'da Kar Yağışı ve Tipi

Erzurum Kars ve Ardahan'da gün boyu etkili olan ve akşam saatlerinde tipiye dönüşen kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da dün gece başlayan ve gün içinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı akşam saatlerinde yerini tipiye bıraktı.

Çok sayıda aracın yollarda mahsur kaldığı kentte kar kalınlığı şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Yağış nedeniyle araçlar ve bitkiler beyaz örtüyle kaplanırken vatandaşlar da nisan ayında yağan karın keyfini çıkardı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.