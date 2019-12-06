Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

06.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:37

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da hayatı olumsuz etkiliyor.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışıyla kapanan köy ve mezra yollarının açılması için İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Doğubayazıt Özel İdare ekipleri, özellikle 2 bin 250 metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek göllerinden biri olan Balık Gölü çevresinde yer alan köy grup yolları ile kış aylarının çetin geçtiği Eskisu, Aktarla, Bezirhane, Sarıbıyık, Örmeli köyleri ve Samanlı ve Çay mezralarının ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

İş makinesi operatörü Fecri Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki köylerde kış şartlarının çetin geçtiğini söyledi.



Balık Gölü çevresindeki köy ve mezraların ilçe merkezine 60-70 kilometre uzaklıkta yer aldıklarını anlatan Bayram, "Türkiye'nin en yüksek göllerinden Balık Gölü çevresinde karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgede sekiz, dokuz köyümüz var. Kış şartları da yılın 6 ayı çetin geçiyor, özellikle yaşanabilecek acil vakalara karşı bu yolları sürekli olarak açık tutmaya çalışıyoruz. Karla mücadele çalışmamız iki gündür aralıksız devam ediyor." diye konuştu.



Örmeli köyü muhtarı Metin Salman da Özel İdare ekiplerinin kardan kapanan köy yollarını açmak için özveriyle çalıştığını ifade ederek, "Kış mevsimi her yıl köyümüzde zor geçiyor fakat her aradığımızda Özel İdare ekipleri kısa sürede geliyor ve yolu açıyor, çok teşekkür ederiz." dedi.



Erzurum



Erzurum'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.



Hava sıcaklığının gece ve gün içerisinde sıfırın altında yaşandığı kentte, soğuk hava nedeniyle çeşmeler buz tuttu ve binaların çatısında buz sarkıtları oluştu.



Soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve yolların buzla kaplandığı kentte, araçlardaki sürücü ve günlük yaşamda ihtiyaçlarını karşılayanlar buzla kaplı yol ve kaldırımlarda ilerlemekte zorluk yaşadı.



Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, ulaşımda sıkıntıların yaşanmaması ve vatandaşların kaldırımlarda rahatlıkla ilerlemesi için buz kırma ve kar temizleme çalışması yaptı.



Ardahan

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yollar ve kaldırımlarda buz oluştu. Bazı dükkanların camlarının buz tuttuğu kentte, özellikle Kura Nehri kıyısındaki ağaçlar karağı ile kaplandı. Erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalanlar zorlandı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ardahan Temsilcisi Murat Arabul, Kaptanpaşa Mahallesi Hal Caddesi'nde kar yağışından sonra yem bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem verdi.

Arabul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da artık kış mevsiminin hakim olacağını belirterek, "Buradan vatandaşa çağrım, kendimiz gibi hayvanları da düşünelim. Etobur ve otobur hayvanlara kış boyunca ne kadar yardımcı olur ve destek çıkarsan çevremize ve doğamıza o kadar değer vermiş oluruz." dedi.



Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.



İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken bina çatılarında ve bitkilerde buz sarkıtları oluştu.



Karayolları 18.Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı. Cıbıltepe Kayak Merkezindeki ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 30 santimetre olarak ölçüldü.



Sarıkamış ilçesine bağlı Koçoğlu ve Kozan köylerinde kar yağışı nedeniye ulaşım sağlanamıyor. Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA