Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

05.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:20

Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum, gece başlayan ve sabah aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla beyaza büründü.

Sürücü ve vatandaşlar, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buzla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması ve vatandaşların kaldırımlarda rahatlıkla ilerlemesi için kar temizle ve tuzlama çalışması yaptı.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte kar yağışının ardından meydana gelen don ve buzlanma, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kentin giriş ve çıkışlarındaki bazı rampalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kars

Kars'ta soğuk hava ve kar yağışı yaban hayatını olumsuz etkiledi. Yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban ördekleri, Kars Çayı'nda güzel görüntüler oluşturdu.

Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu Sarıkamış'ta da Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü.

Kar yağışına sevinen çocuklar ise okul bahçesinde kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

Öte yandan, beyaza bürünen sarıçam ormanları güzel manzaralar oluşturdu.

Ağrı

Ağrı genelinde etkili kar yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücülerin zor anlar yaşadığı ilçelerde, vatandaşlar da iş yerlerinin önünü ve araçlarının üzerini kardan temizlemeye çalıştı.

Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kaynak: AA