Doğu'da kar yağışı - MUŞ\

13.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:03

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve tipi nedeniyle 111 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray ilçesinde 7 ve Başkale ilçesinde de 9 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin, yolu kapalı yerleşim birimlerine yönlendirildiği bildirilen açıklamada, ulaşımın kısa sürede sağlanacağı kaydedildi.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, yaptığı açıklamada, Muş ve ilçelerinde 35 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin kapanan köy yollarını açmaya başladıklarını ifade eden Rençber, kısa sürede köylerle ulaşımın sağlanacağını ve karla mücadele ekiplerinin her zaman hazır bulunduğunu vurguladı.

Bitlis

Bitlis'te de bir köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dün gece etkili olan kar nedeniyle bir köy yolunun ulaşıma kapandığını ve karla mücadele ekiplerinin burada çalışma başlattığını belirtti.

Bitlis-Tatvan kara yolunda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Bitlis-Tatvan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Hakkari

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 19 köy ve 40 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, söz konusu bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA