Doğu'da kar ve tipi köy yollarını ulaşıma kapattı Doğu'da kar ve tipi köy yollarını ulaşıma kapattı Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar ve tipi dolayısıyla 300'e yakın köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu'da kar ve tipi köy yollarını ulaşıma kapattı

ERZİNCAN - Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar ve tipi dolayısıyla 300'e yakın köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 300'e yakın köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Erzincan'da aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre: bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu ve açık, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır'da akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan ve Iğdır' da yağmur ve karla karışık yağmur, Erzurum ve Ağrı'da ise kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buzlanma ve don uyarısı:

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Çığ uyarısı: Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Kaynak: İHA