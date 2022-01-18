Doğu'da kar ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor

Çatılarda oluşan buz sarkıtları Üstü branda ve battaniye ile örtülmüş araçlar Buzla kaplanan yollar Soğuktan kirpikleri buz tutan vatandaşın konuşması Kırağı oluşan alanlar Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri Kuşlara yem verilmesi Ardahan Ardahan'da da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

ARDAHAN (AA) - Çatılarda oluşan buz sarkıtları

Üstü branda ve battaniye ile örtülmüş araçlar

Buzla kaplanan yollar

Soğuktan kirpikleri buz tutan vatandaşın konuşması

Kırağı oluşan alanlar

Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri

Kuşlara yem verilmesi

Ardahan

Ardahan'da da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstünü branda ve battaniye ile örttü.