Doğu'da kar ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor
Çatılarda oluşan buz sarkıtları Üstü branda ve battaniye ile örtülmüş araçlar Buzla kaplanan yollar Soğuktan kirpikleri buz tutan vatandaşın konuşması Kırağı oluşan alanlar Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri Kuşlara yem verilmesi Ardahan Ardahan'da da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
ARDAHAN (AA) - Çatılarda oluşan buz sarkıtları
Üstü branda ve battaniye ile örtülmüş araçlar
Buzla kaplanan yollar
Soğuktan kirpikleri buz tutan vatandaşın konuşması
Kırağı oluşan alanlar
Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri
Kuşlara yem verilmesi
Ardahan
Ardahan'da da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstünü branda ve battaniye ile örttü.