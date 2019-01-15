Doğu'da Kar, Buzlanma ve Don Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek.



Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının 1-3 derece artması beklenen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman kuvvetli esecek.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 3, Muş'ta 0, Hakkari ve Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olacak.

Van Gölü'nde hava bulutlu ve kar yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde esecek.



Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA