Doğu'da Hayvancılıkla Geçimini Sağlayanların Kış Çilesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz etkilenen çiftçiler, tüm zorluklara rağmen hayvancılık yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Erzurum'da bazı köylüler, yazın tarlalarından biçerek istif ettikleri otları kışın kar üzerine serperek hayvanlarını beslemeye çalışıyorlar. Mezra sakinleri, hayvanlarını beslemek için yaz aylarında biçerek istif ettikleri ot yığınlarını kışın kullanıyorlar. Meraların karla kaplı olması en çok hayvan besleyen vatandaşları etkiliyor. Palandöken eteklerinde küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban, hayvancılıkla geçimini sağlayanların kış çilesinin başladığını belirtti.

Çoban Murat Tekin, "Doğu'ya kış geldi. Hava biraz sıcak olduğunda hayvanları otlağa bırakıyoruz. Yüksek kesimler kardan tamamen kapandı. Güney kesimler nispeten biraz daha iyi. Hava soğuk. Kendimizi idare etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM