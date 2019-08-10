Doğu'da hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

10.08.2019 19:54

Kars'taki hayvan pazarından detay

Kurbanlıklardan genel görüntü

Pazar alanı

Besicilerle röportaj Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Kars, Ağrı ve Erzurum'da, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Kars'ta Kurban Bayramı dolayısıyla kurban alımını son günlere bırakan vatandaşlar, İstasyon Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında yoğunluk oluşturdu.

Arife gününde hayvanlarını karlı satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Besicilerden Tanju Kaya, her yıl hayvan pazarına kurbanlık getirdiğini belirterek, "Fiyatlarımız 700 liradan başlıyor. Yarın da buradayız, inşallah hayvanlarımızı satarız." diye konuştu.

Ağrı

Ağrı'da ise vatandaşları hayvan pazarlarında kurbanlık, çarşıda ise bayram alışverişi telaşı sardı.

Büyük ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük ili Ağrı'da hayvan borsası, Kurban Bayramı öncesinde en hareketli gününü yaşıyor.

İl dışına hayvan sevkiyatının son bulduğu ilde elinde kalan kurbanlıkları satmanın yolunu arayan besicilerle, son gün ucuz kurbanlık bulmayı uman vatandaşlar arasında kıran kırana pazarlıklar yaşanıyor.

Her bütçeye uygun kurbanlıkların bulunduğu hayvan pazarında, besicilerle kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasındaki pazarlıklarda anlaşmazlık olduğunda, çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafların uzlaşmasını sağlıyor.

Daha uygun bir fiyata kurbanlık almak için Ağrı Hayvan Borsası'na gelen vatandaşlardan Mahmut Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda kurbanlık fiyatlarının uygun olduğunu söyledi.

Bütçelerine uygun kurbanlık almak istediklerini, bu yüzden arife gününü beklediklerini dile getiren Taşdemir, "Bugün daha uygun fiyata kurban alacağız. Pazarda güzel hayvanlar var. Arife günüdür ve inşallah biz uygun fiyata kurbanlık alacağız. Ucuza kurbanlık almak için son günü bekledik." dedi.

Arife günü bayram alışverişi yapmak için ilçe ve köylerden il merkezine gelen vatandaşlar da esnafın yüzünü güldürdü.

Bayram telaşı yaşayan vatandaşlar, kentin en işlek yerlerinden eski Van'da ve Cumhuriyet Caddesi'ne tezgahlarını kuran esnaftan alışveriş yapıyor.

Erzurum

Türkiye'de hayvan varlığı açısından öne çıkan illerden Erzurum'da da Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarlarındaki hareketlilik arttı.

Kente 20 kilometre uzaklıktaki Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'na sabahın erken saatlerinde gelen besiciler, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını satmaya çalışıyor.

Bayrama bir gün kalması dolayısıyla hareketliliğin arttığı pazarda, il merkezinin yanı sıra ilçelerden getirilen kurbanlıkların satılması sırasında, besiciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Besicilerden Mustafa Oktan, kurban pazarındaki hareketliliğin gün geçtikçe arttığını belirterek, "Pazarda yoğunluk var, biraz durgun geçse de inşallah mallarımızı satacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA