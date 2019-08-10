Doğu'da hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

10.08.2019 19:32

Ağrı Hayvan Borsasından görüntüler

Pazarda kurban alış verişi yoğunluğu

Besicilerle vatandaşlar arasında geçen kıran kırana pazarlıklar

Mahmut Taşdemir ile röportaj

Yusuf Karaoğlan ile röportaj

Aydın Akkılıç ile röportaj

Çarşı ve pazarda vatandaşların bayram telaşı

Bayram alış verişi yapan vatandaşlar

Bayram şekeri, lokum ve çocuklara kıyafet alınması

Çarşı pazardan renkli görüntüler

Orhan Kaya ile röportaj

Hakan Taşdemir ile röportaj - Ağrı

Ağrı'da ise vatandaşları hayvan pazarlarında kurbanlık, çarşıda ise bayram alışverişi telaşı sardı.

Büyük ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük ili Ağrı'da hayvan borsası, Kurban Bayramı öncesinde en hareketli gününü yaşıyor.

İl dışına hayvan sevkiyatının son bulduğu ilde elinde kalan kurbanlıkları satmanın yolunu arayan besicilerle, son gün ucuz kurbanlık bulmayı uman vatandaşlar arasında kıran kırana pazarlıklar yaşanıyor.

Her bütçeye uygun kurbanlıkların bulunduğu hayvan pazarında, besicilerle kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasındaki pazarlıklarda anlaşmazlık olduğunda, çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafların uzlaşmasını sağlıyor.

Daha uygun bir fiyata kurbanlık almak için Ağrı Hayvan Borsası'na gelen vatandaşlardan Mahmut Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda kurbanlık fiyatlarının uygun olduğunu söyledi.

Bütçelerine uygun kurbanlık almak istediklerini, bu yüzden arife gününü beklediklerini dile getiren Taşdemir, "Bugün daha uygun fiyata kurban alacağız. Pazarda güzel hayvanlar var. Arife günüdür ve inşallah biz uygun fiyata kurbanlık alacağız. Ucuza kurbanlık almak için son günü bekledik." dedi.

Arife günü bayram alışverişi yapmak için ilçe ve köylerden il merkezine gelen vatandaşlar da esnafın yüzünü güldürdü.

Bayram telaşı yaşayan vatandaşlar, kentin en işlek yerlerinden eski Van'da ve Cumhuriyet Caddesi'ne tezgahlarını kuran esnaftan alışveriş yapıyor.

Kaynak: AA