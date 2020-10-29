Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor
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Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor

29.10.2020 09:53 | Son Güncelleme: 29.10.2020 09:58
Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı; Kars ve Ardahan'da eksi 1, Erzurum'da 5, Ağrı'da 1, Erzincan'da 8, Ardahan'da 0, Tunceli'de 6 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Tunceli ve Erzincan'da 24, Iğdır ve Ağrı'da 22, Erzurum ve Kars'ta 20, Ardahan'da 19 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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