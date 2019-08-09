Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

09.08.2019 11:41

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Kars'ta 7, Erzurum ve Ağrı'da 15, Erzincan'da 17, Tunceli ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 33, Tunceli'de 35, Ağrı'da 30, Erzincan'da 36, Kars'ta 26, Erzurum'da 29, Ardahan'da 25 derece olacak.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan/ Göle'de 1,4 derece, en yüksek sıcaklık ise Erzincan/ Kemah'ta 35 derece oldu.

Öte yandan sıcak havanın etkili olduğu Erzincan ve Tunceli'de serinlemek isteyenler Munzur ve Pülümür nehirleri kıyılarındaki plajlara akın ediyor.

Sahiller, havanın serin ve suyun soğuk olması nedeniyle bunaltıcı sıcaklardan korunmaya çalışan Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen gurbetçiler ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli turistlerin ilgi odağı oluyor. Geçmiş yıllarda güvenlik nedeniyle Ege ve Akdeniz sahillerine giden Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Tunceli ve Erzincanlılar, bu yıl Munzur ve Pülümür nehirlerinde serinliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA