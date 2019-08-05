Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 10, Erzurum'da 12, Ağrı'da 13, Erzincan'da 19, Tunceli'de 20, Iğdır'da 23 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 34, Tunceli'de 33, Ağrı ve Erzincan'da 31, Kars'ta 27, Erzurum'da 26, Ağrı'da 31 ve Ardahan'da 22 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan/ Göle'de 3,4 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır/ Aralık'ta 37,7 derece oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA