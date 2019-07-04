Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sıcaklığın mevsim normalleri civanında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 6, Erzincan'da 16, Erzurum ve Ağrı'da 12, Tunceli'de 13 ve Iğdır'da 19 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 33, Ardahan'da 25, Erzurum'da 27, Kars'ta 27, Ağrı'da 29, Tunceli'de 30, Iğdır'da 34 derece. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA