Doğu'da hava sıcaklığı düşüyor, kuvvetli sağanak bekleniyor
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Doğu'da hava sıcaklığı düşüyor, kuvvetli sağanak bekleniyor

30.09.2020 08:49 | Son Güncelleme: 30.09.2020 08:53
Doğu'da hava sıcaklığı düşüyor, kuvvetli sağanak bekleniyor

Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Anadolu Bölgesinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Anadolu Bölgesinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar doğu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan'da 29, Iğdır'da 24, Erzurum'da 23, Kars'ta 21, Ağrı'da 25, Ardahan'da 21 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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