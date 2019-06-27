Doğu'da gök gürültülü sağanak ve sıcak hava uyarısı

Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak ve sıcak hava uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 9, Erzurum'da 13, Ağrı'da 15 ve Erzincan ile Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları Iğdır'da 36, Erzincan'da 35, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 24 derece olacak.

Açıklamada, bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine işaret edilerek sıcaklık çarpması gibi olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları önerildi.

Kaynak: AA