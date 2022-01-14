Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceyle Erzurum'da ölçüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceyle Erzurum'da ölçüldü

Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceyle Erzurum'da ölçüldü
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceyle Erzurum'da kaydedildi.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceyle Erzurum'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don olayı görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 17, Kars'ta 15, Ardahan'da 14, Ağrı'da 7, Erzincan'da 5, Iğdır ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 5, Iğdır'da 3, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 9, Kars'ta 7, Erzurum'da 6, Erzincan'da 3 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşlar ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

 İstanbul'da başlayan kar yağışı sonrası Meteoroloji'den vatandaşlara 'Acil olmadıkça evden çıkmayın' uyarısı

İstanbul'da başlayan kar yağışı sonrası Meteoroloji'den vatandaşlara "Acil olmadıkça evden çıkmayın" uyarısı

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title