Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da ölçüldü
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Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da ölçüldü

03.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:35
Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, az bulutlu olması, sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don olayı ile sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar güney yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 18, Ardahan'da 16, Kars'ta 14, Erzurum'da 9, Iğdır'da 8, Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 9, Erzurum ve Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ağrı'da 5, Ardahan'da 7 derece olması tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 48, Konaklı'da 36, Sarıkamış'ta 32 santimetre ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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