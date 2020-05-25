Doğu'da fırtına; ağaçlar ve direkler devrildi, çatılar uçtu (2) IĞDIR'DA LİSENİN ÇATISI UÇTUIğdır'da sabaha karşı başlayan ve kısa sürede şiddeti artan yağmur nedeniyle yollar göle döndü.

IĞDIR'DA LİSENİN ÇATISI UÇTU

Iğdır'da sabaha karşı başlayan ve kısa sürede şiddeti artan yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Kent merkezinde ise fırtına etkili olurken, Bağlar Mahallesi'nde bulunan özel rehabilitasyon merkezinin önündeki ağaçlar devrildi. 70. Yıl Cumhuriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısının bir kısmı da şiddetli rüzgarda uçtu. Iğdır Belediyesi ekipleri, fırtınanın vurduğu alanlarda temizlik çalışması yaptı.

Özkan AYDIN/IĞDIR,

Kaynak: DHA