Doğu'da "Evde kal" çağrısına uyan yaşlılar ve kronik hastalar için ekipler seferber oldu - SİİRT
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Doğu'da "Evde kal" çağrısına uyan yaşlılar ve kronik hastalar için ekipler seferber oldu - SİİRT

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki "Vefa Sosyal Destek" grupları, 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip binlerce vatandaşın taleplerini karşılayarak yüzlerini güldürüyor.

29.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:46
Doğu'da 'Evde kal' çağrısına uyan yaşlılar ve kronik hastalar için ekipler seferber oldu - SİİRT

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki "Vefa Sosyal Destek" grupları, 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip binlerce vatandaşın taleplerini karşılayarak yüzlerini güldürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle, evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik il ve ilçelerde kurulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor.

Çağrılar üzerine, evlerinden çıkmayan vatandaşların isteklerine cevap veren ekipler, 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.

Diyarbakır'da 2 bin 621 vatandaşa destek

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların yanında olmaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini belirtti.

Güzeloğlu, "Valiliğimiz öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek gruplarımız, 22 Mart'tan bu yana 2 bin 621 vatandaşımızın çağrısına cevap verdi." dedi.

Siirt

Siirt Valisi Ali Fuat Atik de "Vefa Sosyal Destek" gruplarının, çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini ifade eden Atik, "İl merkezi ve ilçelerimizde 238 vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını karşıladık. Vatandaşlarımızın taleplerini en hızlı bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla gıda ve temizlik yardımı yapıyoruz." diye konuştu.

Atik, bakanlıklar ve valiliklerce belirlenen tedbirlere uymanın, hayati önem taşıdığını vurguladı.

Yeni Mahalle'de engelli çocuğuyla oturan 71 yaşındaki Asliye Tarlak'ın gıda talebi ekiplerce karşılandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı ve ekip, yaşlı kadının evine giderek gıda yardımını teslim etti.

Tarlak, emeği geçenlere teşekkür ederek "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Şırnak

Şırnak Belediye Başkan Vekili İhsan Gören de koronavirüsle mücadele kapsamında belediye olarak çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktardı.

"Şırnak'ta 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 146 vatandaşın ihtiyacı ekiplerimiz tarafından karşılandı." diyen Gören, günde yaklaşık 15 çağrı aldıklarını, çağrılara göre ekipleri adreslere yönlendirdiklerini belirtti.

Gören, "Vatandaşlarımızın hayırlı dualarını alıyoruz. Bu, bizim için en büyük destek oluyor. Biz de onlara en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Dicle Mahallesi'nde ihtiyacı ekiplerce karşılanan 66 yaşındaki Ahmet Yağmur, "Allah devletimize zeval vermesin. Biz, devletimizden razıyız." ifadelerini kullandı.

Bingöl

Bingöl Valiliği de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyacını gidermeye devam ediyor.

Vali Kadir Ekinci başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların 7 gün 24 saat yardımına koşuyor.

Gelen talepler değerlendirilerek vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi, Kızılay, AFAD görevlileri ve gönüllüler tarafından karşılanarak evlerine teslim ediliyor.

Yaşlıların kişisel bakımları ve sağlık kontrolleri de evde sağlık hizmetleri tarafından karşılanıyor.

İl genelinde 112, 155 ve 156'ya yapılan aramalarla 714 kişinin ihtiyacı, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarınca karşılandı.

Elazığ

Elazığ'da da 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayıp yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için ekipler seferber oldu.

Kent merkezinin yanında kırsal kesimlerde de yaşayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için köy köy dolaşan ekipler, aldıkları talepleri özveriyle karşılıyor.

Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerinde gelen tüm yardım taleplerine cevap veren "Vefa Sosyal Destek Grubu" 4 bin 909 ailenin ihtiyacını karşıladı.

Mardin

Mardin'de evden dışarı çıkamayan 359 yaşlı vatandaşın temel ihtiyaçları da polis ekiplerince giderildi.

Valilik koordinesinde kurulan Vefa Koordinasyon Grubu'na İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 77 ekipten oluşan 173 personel, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığını bulunan vatandaşlara yardım etmek için seferber edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığını bulunan 518 vatandaşı ikaz ederek evlerine gitmelerini sağladı, 359 vatandaşın temel sağlık ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Doğu'da 'Evde kal' çağrısına uyan yaşlılar ve kronik hastalar için ekipler seferber oldu - SİİRT

Kaynak: AA

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Doğu'da "Evde kal" çağrısına uyan yaşlılar ve kronik hastalar için ekipler seferber oldu - SİİRT

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