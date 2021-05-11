Doğu'da en yüksek sıcaklık Kemaliye'de en düşük sıcaklık Damal'da ölçüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu'da en yüksek sıcaklık Kemaliye'de en düşük sıcaklık Damal'da ölçüldü

Doğu'da en yüksek sıcaklık Kemaliye'de en düşük sıcaklık Damal'da ölçüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesinde dün en yüksek sıcaklık 19,6 derece ile Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklıkta eksi 8,3 dereceyle Ardahan'ın Damal ilçesinde kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesinde dün en yüksek sıcaklık 19,6 derece ile Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklıkta eksi 8,3 dereceyle Ardahan'ın Damal ilçesinde kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede en yüksek sıcaklık 19,6 derece ile Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklıkta eksi 8,3 dereceyle Ardahan'ın Damal ilçesinde kaydedildi.

Gece il merkezlerinde ölçülen en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, Iğdır'da 6, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Kars'ta 4, Erzurum'da 2, Ağrı'da 0 derece.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise Erzincan'da 23, Iğdır'da 26, Erzurum'da 20, Kars'ta 19, Ağrı'da 21, Ardahan'da 18 derece olması öngörülüyor.

(Ahmet Akbuğa/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan Özcan Deniz
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Gazze
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğu'da en yüksek sıcaklık Kemaliye'de en düşük sıcaklık Damal'da ölçüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 10:27:33. #1.16#

title